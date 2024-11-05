Galatasaray İçin Osimhen Açıklaması Geldi

GALATASARAY VE OSIMHEN ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER
Galatasaray’da Victor Osimhen’in bonservisi için çalışmaların olduğu yönünde iddialar gündeme gelirken, Napoli tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı.
NAPOLİ’DEN NET AÇIKLAMA
TRT Spor’a konuşan Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, “Victor Osimhen ile ilgilenen birçok kulüp var. Galatasaray, 75 milyon avro net ücreti ödemezse Osimhen’i alamaz.” ifadelerini kullandı. Bu durum, Galatasaray’ın transfer hedefinde belirleyici bir etken olacak gibi görünüyor.