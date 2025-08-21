Galatasaray, İdmanla Hazırlıklarına Devam Etti

GALATASARAY HAZIRLIKLARINA DEVAM EDİYOR

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Kayserispor ile karşılaşacağı maç için hazırlıklarına devam ediyor. Antrenman, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleşti. İdman, dinamik ısınmayla başladı.

PAS ÇALIŞMASI VE TAKTİK ÇALIŞMA

Antrenmanın sonraki kısmında ekip, iki grup halinde 10’a 2 pas çalışması yaptı. Çalışmalar, taktik antrenmanla tamamlandı. Galatasaray, yarın saat 10.30’da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.