Galatasaray İki Kupa İstiyor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası ve Trendyol Süper Lig şampiyonluğunu kazanmayı hedeflediklerini dile getirdi. Buruk, Trabzonspor ile yapacakları Türkiye Kupası final maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Üç gün önce Trabzonspor ile Süper Lig’de oynadıkları maçı hatırlatan Buruk, “Trabzonspor ile cumartesi günü bir maç oynadık. Birbirimizi tanımış olduk. Trabzonspor’un ne kadar formda olduğunu görüyoruz. Son maçta çok fazla oyuncu değiştirse de başabaş ve iki takımın da kazanabileceği bir maç oldu. İlk yarıda Trabzonspor pozisyonlara girdi. İkinci yarı üstünlüğü ele geçirerek 2-0 kazandık. Lig açısından çok değerliydi. Ancak bu maçın hikayesi çok daha farklı. Tek maç üzerinden oynanacak. Beraberlik halinde uzatmaya gidecek. Bunu 120 dakikalık bir oyun olarak düşünerek planladık.” şeklinde konuştu.

İKİ KUPA KAZANMA ŞANSI VAR

Buruk, “Bu hafta iki kupa kazanma şansımız var. Bu ikisini de gerçekleştirmeyi hayal ediyoruz. Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. İsteyen, çok mücadele edecek bir takımla karşılaşacağız. İki taraf için de güzel bir maç olsun. İnşallah futbolun dışında hiçbir şeyin konuşulmadığı güzel bir final izlettiririz.” ifadelerini kullandı. Lig maçından sonra yeterince dinlendiklerini belirten Buruk, “İki maç arasında dört gün var. Psikolojik olarak iyi durumdayız. Bu duygu insanı daha çabuk bir sonraki maça hazırlıyor. Finale çıkıyoruz. Finalde de odaklanma konusunda eksiklik olacağını düşünmüyorum. Final maçının atmosferi herkesi motive eder. İki takımın da aynı enerji ve duyguyla oynayacağını düşünüyorum. Bu kupa finalini çok önemsiyoruz.” şeklinde ekledi.

MAÇININ KAZANILMASI GEREKİYOR

Buruk, planlarını maçın ilkine ve ligin geneline göre yaptıklarını belirtti. “İki takımın da amacı maçı kazanmak üzerine. Başka bir şeyi düşünemeyiz. Fatih hocanın takımları hep iyi oynar. Trabzonspor’un özellikle hücum hattındaki kaliteli oyuncularına dikkat etmemiz gerek. Bizim de iyi hücum oyuncularımız var. Bunu tekrar sahada göstermek istiyoruz.” şeklinde görüşünü aktardı.