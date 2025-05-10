Galatasaray İki, Trabzonspor Sıfır Mağlup

MAÇIN DETAYLARI
Stat: Papara Park
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Osman Gökhan Bilir
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Okay Yokuşlu (Dk. 75 Nwakaeme), Batagov, Arif Boşluk, Mendy, Lundstram, Cham, Visca (Dk. 75 Banza), Mustafa Eskihellaç (Dk. 58 Zubkov), Enis Destan (Dk. 19 Sikan)
Galatasaray: Muslera, Sallai, Abdülkerim Bardakçı, Sanchez, Jakobs (Dk. 90 Ahmed Kutucu), Torreira, Lemina (Dk. 90 Frankowski), Sara (Dk. 77 Morata), Yunus Akgün (Dk. 90 Kaan Ayhan), Barış Alper Yılmaz (Dk. 81 Eren Elmalı), Osimhen
Goller: Dk. 66 Abdülkerim Bardakçı, Dk. 84 Morata (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 44 Muslera, Dk. 90+5 Morata (Galatasaray) Dk. 58 Cham (Trabzonspor)
GALATASARAY DEPLASMANDA KAZANDI
Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor’u 2-0 mağlup ediyor. Maçın 48. dakikasında, soldan ceza alanına giren Barış Alper Yılmaz’ın ortasında, arka direkteki Yunus Akgün’ün gelişine şutunda, top az farkla üsten auta gidiyor. 55. dakikada, Sara’nın sağdan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde Abdülkerim Bardakçı’nın kafa vuruşu kaleci Uğurcan Çakır tarafından üstten kornere gönderiliyor.
65. dakikada, Sara’nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde Lemina’nın kafa vuruşunda, top üst direkten geri dönüyor. Dönen topu Barış Alper Yılmaz kaleye gönderiyor ancak savunma, topu çizginin önünde kornere çeliyor. 66. dakikada Galatasaray, öne geçiyor. Sara’nın soldan kullandığı korner atışında, ceza alanında Abdülkerim Bardakçı’nın kafa vuruşuyla top, kaleci Uğurcan Çakır’ın solundan filelere gidiyor: 0-1.
77. dakikada, Sara’nın sağdan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde Osimhen’in kafa vuruşu üstten auta çıkıyor. 80. dakikada, Yunus Akgün’ün ceza alanı dışından şutunda kaleci Uğurcan Çakır, yatarak topu çeliyor. 84. dakikada Galatasaray, farkı 2’ye çıkarıyor. Eren Elmalı’nın soldan ortasında, Yunus Akgün’ün ceza alanında indirdiği topu Morata, düzgün bir vuruşla kaleci Uğurcan Çakır’ın solundan filelere yolluyor: 0-2. Galatasaray, maçı 2-0 galip tamamlıyor.