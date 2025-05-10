Galatasaray İkinci Başkanı M. Öztürk, Şampiyona İnanıyor. İyi Oynadık, Mutluyuz. TRABZON Maçında Başarılar Diledi

GALATASARAY İKİNCİ BAŞKANI METİN ÖZTÜRK’TEN AÇIKLAMALAR

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Trabzonspor ile yapılan maç sonrasında basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. 35. haftada Galatasaray, Trabzonspor’u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Öztürk, “Bizim öyle bir inanılmaz ekibimiz var ki şampiyon olalım ne yapacağımızı görürsünüz” diyerek takımının gücüne vurgu yaptı. Şampiyonlukla ilgili henüz kesin bir durumun olmadığını, 3 maçlarının daha bulunduğunu ve bir Türkiye Kupası finali olduğunu dile getirdi.

HAKEM YÖNETİMİNE ELEŞTİRİ

Öztürk, dünkü maçta hakem yönetiminin sezonun bir özeti gibi olduğunu belirtti. “8 kişi kalması gereken bir takım takipçimiz, yıllardır aynı takibi sürdürüyor. Takipçimiz dün 8 kişi kalması gerekirken kötü bir hakem yönetimi ile maçı 11 kişi tamamladılar.” sözleriyle yaşanan duruma dikkat çekti. Yeni sezonda bu sıkıntıların yaşanmamasını umduğunu ifade eden Öztürk, takımının iyi bir performans sergilediğini belirtti. Ayrıca, Türkiye’nin en büyük iki kulübü arasındaki finalde kazananın hak eden taraf olmasını temenni etti.

DURSUN ÖZBEK’İN LİDERLİĞİNE VURGU

Öztürk, Dursun Özbek’in liderliğinde 25. şampiyonluğa ve 5. yıldıza ulaşacaklarını da dile getirdi. “Güzel bir futbol akşamı, tamamen çarşamba gününe hazırlanıyoruz. Ondan sonra da yolumuzu yürümeye devam edeceğiz.” diyerek gelecek için umut dolu açıklamalarda bulundu. Öztürk, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun “Bu ligde şampiyon önceden belirlenmişti” sözlerine ise polemiğe girmeden yanıt verdi. “Biz polemiğe girmiyoruz. Teknik direktörlere teknik direktörler cevap verir” dedi.

OSIMHEN TRANSFERİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME

Osimhen transferinin gündemde olmadığını belirten Öztürk, “Osimhen şu anın konusu değil. Başkanımızı söyledi. Lig bitecek transferlere ondan sonra bakacağız.” ifadelerini kullandı. Şampiyonluk hazırlıkları ve takımın durumu hakkında da “Bizim öyle bir inanılmaz ekibimiz var ki şampiyon olalım ne yapacağımızı görürsünüz.” diyerek son sözlerini tamamladı.