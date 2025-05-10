Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, “Önümüzdeki Maçlara Hazırlanıyoruz.” dedi. U19 Takımına Tebrik Etti. Şampiyonluğu Korumak İçin Çabalıyoruz. Fenerbahçe ile Polemiğe Girmiyoruz

GÜZEL FUTBOL GECESI VE HAZIRLIKLAR

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, “Güzel bir futbol akşamı, tamamen çarşamba gününe hazırlanıyoruz. Ondan sonra da yolumuzu yürümeye devam edeceğiz. İnşallah Dursun Özbek başkanımızın liderliğinde 25. şampiyonluğu, 5’nci yıldızı kavuşacağız.” şeklinde konuştu. Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında deplasmanda Trabzonspor’u 2-0 yenen Galatasaray’ın İkinci Başkanı Öztürk, maç sonrası düzenlediği basın toplantısında şampiyonluk ile ilgili gelen soruya, “Dursun başkanımız daha önce açıkladı. Kesinleşmiş bir durum yok. 3 maçımız daha var. Bir Türkiye Kupası finali var. Bu nedenle bu 4 finali de en iyi şekilde geçirmek için çabalarımızı sürdürüyoruz.” yanıtını verdi.

SEZONUN ÖZETİ VE MAÇ DEĞERLENDIRMESI

Öztürk, sıkıntılı bir sezonu geride bıraktıklarını aktararak, “Dünkü maçın hakem yönetimi de sezonun bir özeti gibiydi. 8 kişi kalması gereken bir takım, takipçimiz, yıllardır aynı durumu yaşıyor. Takipçimiz dün 8 kişi kalması gerekirken kötü bir hakem yönetimi ile 11 kişi tamamladı. Umarım yeni sezonda böyle sıkıntılar hiçbir takım yaşamaz.” dedi. Takımın iyi bir oyun sergilediğini vurgulayan Öztürk, Okan hocasını ve futbolcu kardeşlerini tebrik etti. Çarşamba günü Türkiye’nin en büyük iki kulübü arasında oynanacak final için “Kim hak ediyorsa o kazansın.” ifadelerini kullandı.

EV SAHİBİ TARAFTARA TEŞEKKÜR

Trabzonspor yönetimi ile ilgili olarak, Öztürk, “Bugün Trabzonspor yönetimi her zaman olduğu gibi Ertuğrul Doğan başkanımız bizi harika ağırladı. Maç sonrası centilmence tebrik etti. Trabzon taraftarı her zamanki konukseverliği ile harikaydı.” şeklinde değerlendirdi. Ayrıca, Trabzonspor U19 takımını UEFA Gençlik Ligi’ndeki başarısından ötürü de tebrik eden Öztürk, “U19 takımı gururumuzu kabarttı. Onlar sadece Trabzon’un evlatları değil, Türkiye’nin evlatları. Umuyorum ileriki yaşlarında farklı takımlarda görev alıp gururumuz olmaya devam ederler.” dedi.

Polemiklerden Uzak Durma Vurgusu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun “Bu sene şampiyon önceden belirlenmişti.” sözü hakkında Öztürk, “Biz polemiğe girmiyoruz. Maçla ilgili sorularınız varsa onlara girelim. Teknik direktörlere teknik direktörler cevap versin. Başkanlar, ikinci başkanlar değil.” cevabını verdi.

GELECEK TRANSFERLERE DİKKAT

Victor Osimhen’in transferi ile ilgili bir soru üzerine Öztürk, “O şu anın konusu değil. Başkanımız söyledi. Lig bitecek, transferlere ondan sonra bakacağız.” dedi. Şampiyonluk kutlamalarının hazırlıkları hakkında ise Öztürk, “Bizim öyle bir inanılmaz ekibimiz var ki, şampiyon olalım, ne yapacağımızı görürsünüz.” ifadeleri ile yanıt verdi.