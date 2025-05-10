Galatasaray İkinci Yarısı Daha İyiydi

GALATASARAY’DAN ETKİLİ BİR PERFORMANS

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Trabzonspor’u 2-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Teknik direktör Okan Buruk, maç sonrası “İkinci yarı bence daha iyi bir Galatasaray vardı. Duran topları etkili kullandık. Çok gole yaklaştık ve arkasından golü bulduk.” şeklinde açıklama yaptı. Buruk, maç öncesinde Volkan Konak ve Ahmet Minguzzi’yi andıklarını, UEFA Gençlik Ligi’nde elde edilen başarılar nedeniyle Trabzonsporlu oyuncuları tebrik ettiklerini belirtti. Ayrıca, “Yarın da Anneler Günü, başta annem olmak üzere bütün annelerin gününü kutluyorum.” ifadesini kullandı.

MAÇIN TAKTİKSEL GÖRÜNÜMÜ

Buruk, Trabzonspor’un maç öncesinde rotasyon yapabileceğini düşündüklerini dile getirerek, “Çünkü çarşamba günü çok önemli bir final maçı var. Bu final maçına da rakibimizin daha tam kadroyla çıkmasını bekliyorduk.” dedi. Saha dizilişinde değişkenlik beklentisi olduğunu belirten Buruk, “Bu tür maçlar öncesi en büyük risk sakatlık riskleri oluyor. İlk yarıda savunmayı kilitleme amacıyla Trabzonspor başarılı oldu. Zaman zaman uzun toplar oynadık, bu da pozisyon kayıplarına neden oldu.” şeklinde devam etti. İkinci yarıda daha derli toplu bir oyun sergilediklerini vurgulayan Buruk, bunun Galatasaray için önemli bir gelişme olduğunu ifade etti.

HEDEF KUPA KAZANMAK

Buruk, Ziraat Türkiye Kupası finaline de değinerek “İnşallah çarşamba günü daha zevkli bir maç olur. Kupa finalinde tekrar oynayacağız. Dediğim gibi rakibimiz orada belki en iyi 11’i ile çıkacak.” ifadelerini kullandı ve hedeflerinin kupayı kazanmak olduğunu söyledi. Lig maçı ile kupa maçı arasında 4 günün dinlenmek için uygun bir süre olduğunu belirten Buruk, Trabzonspor’un kadro derinliği açısından kendilerine göre avantajlı olduklarını ifade etti.

LİGDE ÜSTÜNLÜK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Morinho’nun “Ligin sonucu başlamadan belliydi.” şeklindeki yorumuna yanıt veren Okan Buruk, “Türkiye’nin en başarılı takımı Galatasaray’dır. Zorlu dönemler geçirdik ama puan olarak rakibimize üstünlük sağladık.” dedi. Buruk, maç sonunda sakatlık yaşayan Torreira’nın durumunun önemli olmadığını belirtti.