Galatasaray ile A.Alanyaspor yenişemedi!

Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluk yarışında devam etmek isteyen Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor karşısında 1-1’lik beraberlikle 2 puan bıraktı.

Alanyaspor, sahasındaki mücadeleye hızlı bir başlangıç yaptı. Özellikle öne alandaki baskısıyla rakibinin çıkmasına izin vermeyen Akdeniz ekibi, 9 şut attığı ilk yarıda Gakatasaray’a hiç şut imkanı tanımadı. İlk yarının böyle bitmesi beklenirken, ev sahibin golü geldi. 45+3. dakikada Fernandes’in pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Djalma’nın hiç kimsenin beklemediği bir şekilde yaptığı aşırtma vuruş ağlara gitti ve ev sahibini öne geçirdi.

İkinci yarıya iyi başlayan takım ise konuk Galatasaray oldu. 52. dakikada Belhanda’nın nefsi ara pasında Feghouli çaprazdan çok sert vurdu ve skora dengeyi getirdi. Kalan bölümde iki takımın çabası da sonuç vermedi ve mücadele 1-1 sona erdi. Böylece çok önemli iki puan bırakan Galatasaray, haftayı 36 puanla tamamladı. sergen Yalçın yönetiminde 1 maç dışında yenilgi yüzü görmeyen Aytemiz Alanyaspor ise 25 puana yükseldi.