Galatasaray ile anılan Leroy Sane

LETCİ FUTBOLCU HAKKINDAKİ BİLGİLER

Galatasaray ile bağlantısı olduğu bildirilen dünyaca ünlü futbolcu Leroy Sané, hız, teknik beceri ve skorer kimliğiyle modern futbolun öne çıkan kanat oyuncularından biri olarak değerlendiriliyor. Leroy Sané, 11 Ocak 1996 tarihinde Almanya’nın Essen kentinde doğmuştur. Genç yaşta futbola adım atan Sané, Avrupa’nın en yetenekli kanat oyuncularından biri olarak tanınmakta.

KARİYERİ VE TRANSFERLERİ

Futbol kariyerine Schalke 04 altyapısında başlayan Sané, 2014 yılında Schalke’nin A takımında oynamaya başladı ve kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. 2016 yılında ise İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City’ye transfer oldu. Pep Guardiola’nın yönetiminde gelişimini devam ettiren Sané, burada birçok kupa kazanma başarısı gösterdi. Özellikle 2017-2019 döneminde Premier Lig’de parlayarak hızı, dripling yeteneği ve oyun zekası ile takımın vazgeçilmezlerinden biri haline geldi. 2020 yılında Almanya’ya dönerek Bayern Münih ile sözleşme imzaladı ve burada da etkili bir performans sergileyerek Bundesliga’da önemli başarılara imza attı.

Leroy Sané, uzun zamandır model Candice Brook ile bir ilişki sürdürüyor. Bu birliktelikten bir kız çocukları bulunduğu da biliniyor. Sané’nin kökeni hakkında henüz net bir açıklama yapılmamış durumda.