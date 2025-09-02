Galatasaray ile Rizespor’da Gözaltı

GALATASARAY – ÇAYKUR RİZESPOR MAÇINDA GÖZALTILAR

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasında gerçekleştirilen maçta “usulsüz olarak seyirci temini” yapan 2 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden 1’i, tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nden elde edilen bilgilere göre, 30 Ağustos 2025’te saat 21.30’da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park Stadyumu’nda gerçekleşen karşılaşmada, stadyumda taşeron firma adına görevli olan U.A. ve kendisi gibi görevli E.Z. ile karaborsacı olduğu düşünülen M.P. işbirliği yaparak usulsüz olarak seyirci temin etti.

İKİ ŞAHSIN GÖZALTINA ALINMASI

Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ve stadyum güvenliği ekiplerinin kamera görüntüsü incelemeleri neticesinde bu durum tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda U.A. ve E.Z. gözaltına alındı. U.A. isimli şahsın usulsüz seyirci temini için kullandığı 1 adet kendi adına düzenlenmiş akreditasyon kartı, 3 adet sahte akreditasyon kartı, suça konu belge barındırabileceği değerlendirilen bir adet USB flash bellek ve şahsa ait cep telefonu ele geçirildi.

YASAL İŞLEMLER BAŞLATILDI

U.A. ve E.Z., gözaltına alındıktan sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi. U.A., nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi, E.Z. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. M.P. isimli şahsın yakalama çalışmaları ise hâlâ devam ediyor.