Galatasaray ile sözleşme uzattı

Galatasaray, başarılı oyuncu Özgür Baran Aksaka’nın sözleşmesinin 3 yıl uzatıldığını duyurdu.

galatasaray, genç futbolcusu Özgür Baran Aksaka’nın sözlşemesinin 2026 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Akademimizde yetişen futbolcumuz Özgür Baran Aksaka’nın 2024-2025 sezonu sonuna kadar geçerli olan profesyonel sözleşmesi tadil edilerek 2025-2026 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır.”

19 yaşındaki futbolcu bu sezon 1 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası maçında toplamda 17 dakika süre aldı.