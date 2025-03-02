Galatasaray İlk Yarıda 1-0 Önde

MÜCADELEDE İLK YARININ DETAYLARI

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşıyor. İlk yarının sonucunda sarı-kırmızılı ekip 1-0 önde bulunuyor. Mücadelenin başlama düdüğünden itibaren birkaç önemli pozisyon gelişiyor.

İNALİ ŞANSLAR VE PENALTI KARARI

4. dakikada, sağ taraftan gelen Fall’un ortasıyla Davinson’un müdahalesi yetersiz kalıyor ve top ceza sahasının sol çaprazında Brekalo’nun önüne düşüyor. Brekalo’nun şutu kaleci Muslera tarafından kurtarılıyor. 9. dakikada Barış Alper’in sağdan yaptığı ortada, ön direkte Osimhen yerde kalıyor. Hakem Cihan Aydın, VAR incelemesi sonrası penaltı noktasını gösteriyor. 12. dakikada Osimhen, penaltı atışında topun başına geçiyor ve vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturuyor. Sonuç: 0-1.

24. dakikada Galatasaray savunmasına yönelik bir müdahaleden sonra top Brekalo’ya ulaşıyor. Brekalo’nun ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı şut, Muslera tarafından kornere çeliniyor. 26. dakikada Gökhan Gül’ün savunmanın arkasına attığı topu kontrol eden Fall, sağ çaprazdan şut çekiyor ve Muslera yine başarılı bir refleksle topu kornere gönderiyor. 28. dakikada, sol taraftan Sallai’nin aktardığı pas, kale önündeki Abdülkerim tarafından değerlendirilmek isteniyor ama kaleci Giannitos bu pozisyonda da başarılı oluyor.

İKİ TAKIMIN KADROLARI VE TEKNİK EKİBİ

Maçta hakem olarak Cihan Aydın görev alırken, yardımcıları ise Bersan Duman ve Murat Ergin Gözütok olarak belirlenmiş. Kasımpaşa’nın kadrosunda şu oyuncular bulunuyor: Andreas Giannitos, Claudio Winck, Kamil Piatkowski, Nicholas Opoku, Yasin Özcan, Gökhan Gül, Mamadou Fall, Mortadha Ben Ouanes, Haris Hajradinovic, Josip Brekalo ve Nuno da Costa. Yedek oyuncular ise Sinan Bolat, Sadık Çiftpınar, Cafu, Can Keleş, Yaman Suakar, Sinan Alkaş, Taylan Utku Aydın, Atakan Müjde, Antonin Barak ve Kevin Rodrigues. Kasımpaşa’nın teknik direktörü Burak Yılmaz.

Galatasaray ise Fernando Muslera, Przemyslaw Frankovski, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Mario Lemina, Roland Sallai, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen ile mücadele ediyor. Yedeklerde ise Günay Güvenç, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Carlos Cuesta, Yusuf Demir ve Metehan Baltacı yer alıyor. Galatasaray’ın teknik sorumlusunu İrfan Saraloğlu oluşturuyor. Maçta kaydedilen gol Victor Osimhen tarafından atılırken, Kasımpaşa’dan Yasin Özcan ve Mortadha Ben Ouanes sarı kart gören oyuncular oldu.