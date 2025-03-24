Galatasaray, İlkay Gündoğan’ı Transfer Etmek İstiyor

GALATASARAY’IN İLKAY GÜNDOĞAN İLGİSİ

Galatasaray, Manchester City forması giyen ve Galatasaraylı olduğu bilinen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan’ı kadrosuna katmayı hedefliyor. Sarı-kırmızılıların sezon sonu için İlkay’a yapacağı teklif merak konusu oldu. Eurosport Almanya’nın haberine göre; Galatasaray, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 34 yaşındaki futbolcuya 1+1 yıllık bir sözleşme önerme planında. Ayrıca, Cimbom’un ocak ayından bu yana tecrübeli orta sahayı kadrosuna dahil etme çabalarının somut adımlara dönüşmeye başladığı ifade ediliyor.

PEP GUARDİOLA’NIN YORUMU

Öte yandan, Pep Guardiola’nın İlkay Gündoğan’ı kadrosunda tutma isteği bulunuyor ancak bu durumun gerçekleşmesinin pek mümkün olmadığı belirtiliyor. Manchester City’nin, İlkay’a teknik ekibe katılması yönünde bir teklif yaptığı fakat tecrübeli futbolcunun futbol oynamaya devam etmek amacıyla bu teklifi reddettiği de haberde yer alıyor.

İLKAY GÜNDOĞAN’IN PERFORMANSI

İlkay Gündoğan, bu sezon Manchester City formasıyla tüm kulvarlarda 39 maça çıkarak dikkat çekti. Bu maçlarda 2 gol atıp 3 asist yaparak başarılı bir performans ortaya koydu. Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen 34 yaşındaki futbolcunun İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonu itibarıyla sona eriyor.