Galatasaray, İlkay Gündoğan’ı transfer etti

TRANSFERCİ KULÜP GALATASARAY, YILDIZ OYUNCUYU KADROSUNA KATTILAR

Süper Lig’in köklü takımı Galatasaray, Manchester City’nin 34 yaşındaki yetenekli yıldızı İlkay Gündoğan’ı kadrosuna dahil etti. Galatasaray, İlkay Gündoğan’ı bonservissiz olarak transfer ettiğini resmi olarak duyurdu.

SÖZLEŞME DETAYLARI AÇIKLANDI

Yapılan açıklama kapsamında, Sarı-kırmızılılar İlkay ile 2 yıllık bir sözleşme imzaladı. “Profesyonel futbolcu İlkay Gündoğan’ın bedelsiz transferi konusunda Manchester City Football Club Limited ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcu ile 2026/2027 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere aşağıdaki şartlarda sözleşme imzalanmıştır: 2025-2026 sezonu için net 4.500.000 Euro, 2026-2027 sezonu için net 4.500.000 Euro sezonluk garanti ücret olarak ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

PERFORMANSIYLA TAKIMINA KATKIDA BULUNDU

Bu sezon Manchester City formasıyla 4 maça çıkan İlkay, 2 gol ve 1 asistlik performans göstererek dikkatleri üzerine çekti.