Galatasaray, İlkay Gündoğan’ı transfer etti

İLKAY GÜNDOĞAN İSTANBUL’A GELDİ

Galatasaray, İngiliz futbol takımı Manchester City’den transfer ettiği Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan’ı İstanbul’a getirdi. Sarı-kırmızılı takım, yeni sezona yönelik transfer çalışmalarını sürdürürken orta sahaya önemli bir takviye yapmış oldu. İlkay Gündoğan, özel bir uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne iniş yaptı. 34 yaşındaki futbolcuyu havalimanında sarı-kırmızılı taraftarlar karşıladı.

BASIN’A AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Havalimanında basın mensuplarına açıklamalar yapan İlkay Gündoğan, duygularını şu şekilde ifade etti: “Benim ve ailem için çok gurur verici bir durum. Çok heyecanlıyız. Burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. İnşallah en kısa şekilde takıma adapte olup, zevkli bir futbol oynarız.”

Galatasaray ile görüşmelerinin mayıs sonu ve haziran başında başladığını belirten Gündoğan, “Benim sıcak baktığım bir şey yoktu. Galatasaray ile görüşmeler mayıs sonu, haziran başında başlamıştı. Bir, iki başka konu vardı. Osimhen’i, Sane’yi hallettiler. Biraz bekleme vaktim gerekiyordu. Çok şükür son günde inşallah imzaları atıp, Galatasaray ailesinin parçası olacağız” şeklinde konuştu.

LEROY SANE İLE GÖRÜŞTÜ

Deneyimli futbolcu, Galatasaray’ın bu sezonki yeni transferlerinden Leroy Sane ile en son iki hafta önce konuştuğunu belirtti. “Sane ile en son iki hafta önce görüştük. Son günlerde görüşmedik ama iyi arkadaşız. Beraber de iyi futbol oynuyoruz” dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile de iki gün önce görüştüğünü söyleyen Gündoğan, “Okan hoca ile görüştük. İki gün önce konuştum. Ondan sonra zaten hızlıca her şey oldu. Onunla da yüz yüze taşımak için dört gözle bekliyorum” diye ekledi.

Gündoğan, Galatasaray’a dönmekten duyduğu mutluluğu vurgulayarak, “Galatasaray camiasının bir parçası olmak çok gurur verici. Bugünü çok bekledim. Beklemeye değdi, kavuştuk. O formayı giyip, stada çıkıp, o anı dört gözle bekliyorum” ifadelerini kullandı.

Taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşan İlkay Gündoğan, onların isteğini kırmayarak 3’lü fotoğraf çektirdi. Ardından kendisini bekleyen araçla alandan ayrıldı. 34 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalayacak.