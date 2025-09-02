Haberler

Galatasaray, İlkay Gündoğan ile Anlaştı

GÜNDE GÜN BÜYÜYEN TRANSFER HAREKETLİLİĞİ

Galatasaray, İngiltere’nin Manchester City kulübünden İlkay Gündoğan ile iki yıllık bir sözleşme imzaladığını açıkladı. Transfer konusunda aktif olan Galatasaray, Premier Lig takımlarından Manchester City’de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan’ın transferine dair ayrıntıları paylaştı.

TRANSFER DETAYLARI AÇIKLANDI

Galatasaray, yaptığı açıklamada “Profesyonel futbolcu İlkay Gündoğan’ın bedelsiz transferi konusunda Manchester City Football Club Limited ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcu ile 2026/2027 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere aşağıdaki şartlarda sözleşme imzalanmıştır: 2025-2026 sezonu için net 4 milyon 500 bin avro, 2026-2027 sezonu için net 4 milyon 500 bin avro sezonluk garanti ücret olarak ödenecektir.” ifadelerine yer verdi.

İlkadım’da Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

İlkadım'da gerçekleştirilen operasyonda 3 bin 200 sentetik uyuşturucu madde yakalandı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Çiğli’de Yangın, Evi Kullanılamaz Hale Getirdi

İzmir'in Çiğli ilçesindeki bir evde çıkan yangın, itfaiye tarafından kontrol altına alındı. Elektrik kontağından kaynaklandığı düşünülen yangın, evi kullanılmaz duruma getirdi.

