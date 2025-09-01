Galatasaray, İlkay Gündoğan ile anlaştı

TRANSFERDE ÖNEMLİ GELİŞME

Elde edilen bilgilere göre, Galatasaray, Manchester City’de forma giyen deneyimli oyuncu İlkay Gündoğan’ın transferinde büyük bir mutabakat sağlamış durumda. Şu an dikkatler, yıldız futbolcunun İstanbul’a hareket edecek olması ve uçuş bilgilerine çevrilmiş bulunuyor. Galatasaray, 34 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusunu yarın İstanbul’a götürmeyi planlıyor.

İLKAY GÜNDOĞAN’IN KATKISI

İlkay Gündoğan, Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City’nin son yıllarda kazandığı başarıların önemli bir parçası oldu. Ayrıca, takım kaptanı olarak sahada gösterdiği liderlikle de dikkat çekti. Tecrübeli futbolcunun Galatasaray’a katılması durumunda Avrupa futbolunda büyük bir etki yaratması bekleniyor. Ancak, İlkay Gündoğan’ın İstanbul yolculuğuna dair uçuş bilgileri henüz açıklanmadı.