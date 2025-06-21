Galatasaray, İlkay Gündoğan ile görüşüyor

TRANSFER ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Galatasaray, transfer çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Süper Lig temsilcisi, son günlerde Manchester City’de top koşturan İlkay Gündoğan iddialarıyla gündeme geldi. L’Equipe’te yayınlanan habere göre, Galatasaray, İlkay Gündoğan transferi için somut adımlar atmaya başladı ve görüşmelerde sözleşme şartları üzerinde anlaşma sağlandı.

Fransız basınında belirtilen bilgilere göre, tüm bu gelişmelere rağmen Gündoğan’ın Galatasaray’a transferinin henüz kesinlik kazanmadığı ifade ediliyor. Deneyimli orta saha oyuncusu, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile de bir görüşme yapacak. Galatasaray, İlkay ile anlaşma sağladığı halde Manchester City ile henüz bir mutabakata varamadı.

34 yaşındaki İlkay Gündoğan’ın Manchester City ile mevcut sözleşmesi bir yıl daha devam ediyor. İngiliz kulübünün, İlkay’ın ayrılma isteğine karşılık olarak oyuncusuna bonservis konusunda kolaylık sağlaması bekleniyor. Bu durumun, transfer sürecindeki gelişmeleri etkilemesi muhtemel.