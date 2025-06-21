Haberler

Galatasaray, İlkay Gündoğan ile görüşüyor

TRANSFER ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Galatasaray, transfer çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Süper Lig temsilcisi, son günlerde Manchester City’de top koşturan İlkay Gündoğan iddialarıyla gündeme geldi. L’Equipe’te yayınlanan habere göre, Galatasaray, İlkay Gündoğan transferi için somut adımlar atmaya başladı ve görüşmelerde sözleşme şartları üzerinde anlaşma sağlandı.

Fransız basınında belirtilen bilgilere göre, tüm bu gelişmelere rağmen Gündoğan’ın Galatasaray’a transferinin henüz kesinlik kazanmadığı ifade ediliyor. Deneyimli orta saha oyuncusu, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile de bir görüşme yapacak. Galatasaray, İlkay ile anlaşma sağladığı halde Manchester City ile henüz bir mutabakata varamadı.

34 yaşındaki İlkay Gündoğan’ın Manchester City ile mevcut sözleşmesi bir yıl daha devam ediyor. İngiliz kulübünün, İlkay’ın ayrılma isteğine karşılık olarak oyuncusuna bonservis konusunda kolaylık sağlaması bekleniyor. Bu durumun, transfer sürecindeki gelişmeleri etkilemesi muhtemel.

ÖNEMLİ

Haberler

Ulu Cami, 3 bin 400 yıllık

Diyarbakır Ulu Cami'de, 4. yüzyıla ait Latince bir kitabe bulundu. Doğu Roma dönemine ait bu keşif, caminin tarihi ve kültürel önemini vurguluyor.
Haberler

Murat Ateş, anma etkinliğiyle yad edildi

Silvan Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Ateş, silahlı saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından anıldı. Sevenleri, onun toplum üzerindeki yardımları ve etkisini vurgulayarak anısını yaşatacaklarını belirtti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.