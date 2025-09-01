Galatasaray, İlkay Gündoğan’la Anlaştı

GALATASARAY, İLKAY GÜNDOĞAN TRANSFERİNİ TAMAMLADI

Süper Lig’in önde gelen ekiplerinden Galatasaray, uzun süredir devam eden İlkay Gündoğan transfer sürecinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, Manchester City’de forma giyen İlkay Gündoğan ile kulübüyle anlaşmaya vardı. Galatasaray, bu transfer için İlkay’a yıllık 5 milyon euro maaş ödeyecek.

UÇUŞ PLANI YAPILDI

Ayrıca, İlkay Gündoğan için uçuş planlaması da tamamlandı. Yıldız oyuncu, salı sabaha karşı İstanbul’a gelerek burada sağlık kontrollerini gerçekleştirecek ve ardından resmi sözleşmeye imza atacak. Bu sezon Manchester City ile oynadığı 4 maçta 2 gol ve 1 asistlik bir performans sergileyen İlkay, Galatasaray için önemli bir katkı sağlayacak.