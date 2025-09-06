Galatasaray, İlkay ile sistemi değiştiriyor

GALATASARAY’DA YENİ TRANSFERLERLE SİSTEM DEĞİŞİYOR

Süper Lig ekibi Galatasaray, yeni transferlerinin dahil olmasıyla birlikte oyun sistemini dönüştürüyor. Teknik direktör Okan Buruk, son üç sezonda farklı varyasyonlarla uyguladığı oyun anlayışını, İlkay Gündoğan’ın takıma katılmasıyla birlikte yeniden 4-2-3-1 formasyonuna geçirecek. Sarı-kırmızılılarla birlikte Dries Mertens’in ilerleyen yaşı nedeniyle, hücumun yönlendirilmesi artık İlkay’a emanet ediliyor.

İLKAY GÜNDOĞAN’IN ROLÜ

Deneyimli futbolcu, Victor Osimhen ve Leroy Sane gibi yıldızlarla hücum hattında köprü oluşturacak kilit isim konumuna geliyor. İlkay, yalnızca oyun kurulumunda değil, aynı zamanda tecrübesi ve liderliğiyle sahadaki dengeyi de sağlayacak. Onun gelişiyle Galatasaray’da başka bir gelişme daha yaşanacak; son haftalarda 10 numara pozisyonunda mücadele eden Gabriel Sara, asıl mevkisi olan 8 numaraya geri dönecek.

DENGELİ OYUN STRATEJİSİ

Okan Buruk’un yeni sezonda daha dengeli ve pas oyununa dayalı bir sistem kurmayı hedeflediği biliniyordu. İlkay Gündoğan gibi oyun zekası yüksek bir futbolcunun transferiyle bu hedefin zemini hazırlanmış oldu. Buruk’un 4-2-3-1 sisteminde İlkay’ı orta sahanın merkezine yerleştirerek, hem orta sahayı hem de hücumu daha verimli bir şekilde kullanması bekleniyor.