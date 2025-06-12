Galatasaray, İlkay’la transfere girmek istiyor

GALATASARAY TRANSFER HIZINI ARTIRIYOR

Süper Lig şampiyonu Galatasaray, Leroy Sane transferiyle birlikte kadrosuna yeni bir yıldız katıyor. Sarı-kırmızılı takım, Sane’nin ardından İlkay Gündoğan ile ilgili müzakerelere yoğunlaşmış durumda. Mertens’in takımdan ayrılmasının ardından, Galatasaray yönetimi bu bölgeyi güçlendirmek amacıyla Gündoğan’ın transferi için tüm koşulları değerlendiriyor.

İLKAY GÜNDOĞAN’DAN GALATASARAY’A YAKINLIK

34 yaşındaki İlkay Gündoğan’ın Galatasaray’a transfer olmasına sıcak baktığı bilgisi alınırken, bu transferin hızlı bir şekilde sonuçlanması hedefleniyor. Sarı-kırmızılı yönetim, başarılı futbolcunun transfer süreçlerinin en kısa sürede tamamlanmasını amaçlıyor. Ayrıca, İlkay Gündoğan’ın eşi, sosyal medya platformunda dikkat çeken bir paylaşımda bulunarak taraftarların heyecanını artırdı.

SOSYAL MEDYADA HEYECAN YARATAN PAYLAŞIM

Gündoğan’ın eşi, İstanbul’da bulunduklarını gösteren bir fotoğraf paylaştı ve bu paylaşım, Galatasaray taraftarları arasında “Galatasaray ile görüşmeye geldi” yorumlarına sebep oldu. Taraftarlar, bu gelişmenin ardından Gündoğan’a olan ilgiyi ve beklentileri daha da artırmış durumda. İşte o paylaşım;