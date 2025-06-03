Galatasaray’ın 25. Şampiyonluğu Ankara’da Kutlandı

GALATASARAY 25. ŞAMPİYONLUĞUNU ANKARA’DA KUTLADI

Ankara’da, Trendyol Süper Lig’de 25. şampiyonluğunu kazanarak 5. yıldızı takan Galatasaray, büyük bir kutlama gerçekleştirdi. Lig sezonunun sona ermesine 2 hafta kala bu başarıyı ilan eden sarı-kırmızılı ekip, Ankara Galatasaraylı İş İnsanları ve Yöneticiler Derneği tarafından onuruna düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Kutlamalara Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleri ile AGS Başkanı Faruk Ünlüsoy ve dernek üyeleri katılım gösterdi.

DURSUN ÖZBEK’TEN TEŞEKKÜR VE HALEPLER

Kutlama etkinliğinde konuşma yapan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, “İnşallah 2026 yılında da 26. şampiyonluğumuz gelecek” diyerek Ankara’daki Galatasaraylılara selam gönderdi. Özbek, dernek başkanı Faruk Ünlüsoy’a da teşekkür ederek, “Galatasaraylıların kulübe olan ilgisinin hiç eksilmemesini arzuluyorum. Faruk kardeşime her maçta yanımızda olduğu ve her sorunumuzda destek verdiği için özel teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

EĞLENCE VE KUTLAMA PROGRAMI

Etkinlikte, müzik dinletisi için Sıla konseri düzenlendi. Konserin ardından kutlama pastası kesilirken, DJ performansı da katılımcılara eğlenceli anlar yaşattı. Bu özel gün, Galatasaray taraftarları için unutulmaz bir anı oldu.