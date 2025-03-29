Galatasaray’ın 28 Maçlık Yenilmezlik Serisi Bitti

GALATASARAY BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE KAYBETTİ

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’de Beşiktaş ile oynadığı derbide 28 maçlık yenilmezlik serisine veda etti. Galatasaray, Süper Lig’in 29. haftasında Beşiktaş’a konuk oldu. Maçın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlanırken, ikinci yarıda 2-1’lik skorla ev sahibi ekip galip geldi. Bu sonuç, Aslan’ın Süper Lig’deki yenilmezlik serisini sona erdirdi.

YENİLMEZLİK SERİSİ SON BULDU

Son olarak geçtiğimiz sezon evinde Fenerbahçe’ye kaybeden Galatasaray, takip eden 28 maçta 23 galibiyet ve 5 beraberlik almıştı. Bu maçla birlikte, sarı-kırmızılı takım, uzun süredir sürdürdüğü başarılı performansını kaybetmiş oldu.