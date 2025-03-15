Galatasaray’ın 4-0’lık Zaferi Kutlandı

GALATASARAY’IN KRİTİK GALİBİYETİ

Galatasaray, evinde karşılaştığı Antalyaspor’u 4-0 yenerek önemli bir zafer elde etti. Sarı-kırmızılı takımın yıldız futbolcuları, maç sonrası çocuklarıyla birlikte tribünlere giderek galibiyeti taraftarlarla birlikte kutladı.

ÇOCUKLARLA YAPILAN KUTLAMALAR

Kutlamalar esnasında özellikle yabancı oyuncuların çocukları dikkat çekti. Türk futbolcuların büyük bir kısmının bekar ve çocuk sahibi olmaması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 18 yıl önce yaptığı “En az üç çocuk” çağrısını akıllara getirdi. Galatasaray’ın önemli isimlerinden Alvaro Morata, dört çocuğuyla sahada neşeli anlar yaşarken, Mario Lemina’nın iki çocuğu ve Dries Mertens’in oğlu Ciro da kutlamalara katılanlar arasındaydı. Davinson Sanchez’in oğlu Salvador da babasıyla birlikte tribünleri selamladı.

GÖRÜNTÜLERİN SOSYAL MEDYADAKİ ETKİSİ

Sosyal medyada büyük ilgi gören bu anlar, futbolcuların aile yaşamları ve çocuk sahibi olma tercihleri üzerine çeşitli yorumlara yol açtı. Taraftarlar, yabancı oyuncuların çocuklarıyla geçirdiği samimi anları beğeniyle karşıladı. Türk futbolcuların konudaki farklı tercihleri ise göze çarptı. Galatasaray, bu galibiyetle zirve yarışındaki iddiasını devam ettirirken, futbolcuların aileleriyle yaşadığı mutluluk anları da geceyi renklendiren unsurlardan biri oldu.