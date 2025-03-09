Galatasaray’ın Alanyaspor Maçında Penaltı İtirazı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Alanyaspor ile karşılaştı ve ilk yarıyı 1-0 geride tamamladı. Sarı-kırmızılı takım, 45+1. dakikada rakip ceza sahasında yaşanan bir pozisyon sonrası penaltı itirazında bulundu.

İTİRAZ EDİLEN POZİSYON

Galatasaraylı futbolcular, Alanyaspor’un ceza sahasında Morata ve Aliti arasında geçen pozisyonda, Aliti’nin elle oynadığı yönünde hakeme itirazlarını iletti. Ancak hakem Yasin Kol, VAR ile yaptığı kısa görüşmenin ardından oyunun devam etmesini istedi. İşte o pozisyon; GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS