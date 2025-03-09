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Galatasaray’ın Alanyaspor Maçında Penaltı İtirazı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Alanyaspor ile karşılaştı ve ilk yarıyı 1-0 geride tamamladı. Sarı-kırmızılı takım, 45+1. dakikada rakip ceza sahasında yaşanan bir pozisyon sonrası penaltı itirazında bulundu.

İTİRAZ EDİLEN POZİSYON

Galatasaraylı futbolcular, Alanyaspor’un ceza sahasında Morata ve Aliti arasında geçen pozisyonda, Aliti’nin elle oynadığı yönünde hakeme itirazlarını iletti. Ancak hakem Yasin Kol, VAR ile yaptığı kısa görüşmenin ardından oyunun devam etmesini istedi. İşte o pozisyon; GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

ÖNEMLİ

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Sakaryaspor ve Bandırmaspor Maçı 2-2 Bitti

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Bandırmaspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçta karşılıklı goller atılırken, Sakaryaspor'un bir de kendi kalesine golü oldu.
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Galatasaray Farkı 7’ye Çıkardı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Alanyaspor'u 2-1 yenerek liderliğini korudu ve Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 7'ye çıkardı.

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