Galatasaray’ın Antalyaspor Maçı Hazırlıkları Tamamlandı

DİNAMİK ISINMA İLE BAŞLADI

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 28. haftasındaki Antalyaspor maçı hazırlıklarını bugün gerçekleştirilen antrenmanla tamamlıyor. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk’un yönetiminde yapılan çalışma, dinamik ısınma ile başladı.

PAS ÇALIŞMASI VE TAKTİK ÇALIŞMA

Antrenman iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti ve ardından taktik çalışmayla sona erdi. Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında yarın saat 20.30’da RAMS Park’ta Antalyaspor’u ağırlıyor.

MAÇ BÜLTENİ

Bu maç, Galatasaray için önemli bir mücadele olabiliyor ve taraftarlar tarafından merakla bekleniyor.