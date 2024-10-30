“Galatasaray’ın Ayrılan Futbolcularının Kazancı”

GALATASARAY’IN TRANSFER PERFORMANSI

Trendyol Süper Lig’de son iki sezonun şampiyonu olan Galatasaray, bu sezon gerçekleştirdiği transferlerle yaz dönemine damga vurmayı başardı. Takıma katılan önemli oyuncular, camiadaki olumlu atmosferi güçlendiriyor. Bunun yanı sıra, sarı kırmızılı ekipten ayrılan isimler de oldukça fazla konuşuldu.

AYRILAN FUTBOLCULARDAN KAZANÇ

Galatasaray, bu sezon takımda yer alan futbolculardan ayrılanlarla toplamda yaklaşık 30 milyon euro gelir elde etti. Bu mali kazanç, kulübün finansal yapısına önemli katkı sağladı.