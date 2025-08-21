Galatasaray’ın Barış Alper’i teklif arttı

NEOM SC’DEN REKOR TEKLİF

Galatasaray’ın milli yeteneği Barış Alper Yılmaz ile ilgili önemli bir haber gündeme geldi. Neom SC, daha önce Barış Alper için 30 milyon euro teklifte bulunmuştu. Ancak, şimdi bu teklifi 30+5 milyon euro’ya çıkararak rekor bir hamle yaptı.

GALATASARAY’IN GÖRÜŞMELERİ VE TEKLİFİ REDDETME KARARI

Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığına göre, Galatasaray ve oyuncu tarafı arasında görüşmeler sürüyor. Sarı-kırmızılıların, Neom SC’nin yaptığı teklifi reddetmeyi düşündüğü belirtiliyor ve geri adım atmayacağı ifade ediliyor.

BARIŞ ALPER’İN PERFORMANSI

Galatasaray’da bu sezon etkileyici bir başlangıç yapan 25 yaşındaki Barış Alper Yılmaz, ilk iki maçında toplamda 3 gol atıp 2 asist yaparak dikkatleri üzerine çekti.