Galatasaray’ın Barış Alper Yılmaz’ı Popüler

BARIS ALPER YILMAZ’IN PERFORMANSI

Süper Lig takımlarından Galatasaray’da forma giyen 25 yaşındaki milli yıldız Barış Alper Yılmaz, sahadaki başarılı performansıyla dikkat çekiyor. Aynı zamanda sanal dünyada da ilgi odağı olmayı başarıyor. Global ölçekte popüler olan futbol oyunu FC 26’da “fizik gücü” kategorisinde dünyanın en yüksek puanına sahip ikinci futbolcu olma başarısını gösterdi.

FİZİK GÜCÜ PUANLAMASI

Barış Alper Yılmaz, 90 fizik puanı ile bu kategoride ikinci sırada yer alırken, 91 puanla liderlik koltuğunda oturan İsveçli golcü Viktor Gyökeres’in ardından geliyor. Galatasaray formasıyla bu sezon yalnızca 2 maçta sahne alan milli futbolcu, bu sürede 3 gol atarak ve 2 asist yaparak önemli bir katkı sağladı.