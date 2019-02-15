G.Saray Başkanı: CAS’taki davayı kazandık

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, müjdeli haberi verdi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Uluslarası Spor Tahkim Mahkemesi’ne yaptıkları itirazın kabul edildiğini bildirdi.

Galatasaray Başkanı Cengiz: CAS’taki davayı kazandık, UEFA’daki men tehdidi ortadan kalktı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray TV’de yayınlanan Gündem Özel’de gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi. Cengiz’in açıklamalarından satır başları:

“UEFA süreciyle ilgili oldukça yoğun mücadele verdik. CAS davasını kazandık, UEFA’dan men tehdidi ortadan kalktı. Galatasaray’ın Avrupa kupalarından men edilmesi söz konusu değil.”

“Rakiplerimizin bizimle uğraşması, bizi diri tutuyor.”