G.Saray Başkanı: CAS’taki davayı kazandık

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Uluslarası Spor Tahkim Mahkemesi’ne yaptıkları itirazın kabul edildiğini bildirdi.
Galatasaray Başkanı Cengiz: CAS’taki davayı kazandık, UEFA’daki men tehdidi ortadan kalktı.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray TV’de yayınlanan Gündem Özel’de gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi. Cengiz’in açıklamalarından satır başları:
“UEFA süreciyle ilgili oldukça yoğun mücadele verdik. CAS davasını kazandık, UEFA’dan men tehdidi ortadan kalktı. Galatasaray’ın Avrupa kupalarından men edilmesi söz konusu değil.”
“Rakiplerimizin bizimle uğraşması, bizi diri tutuyor.”