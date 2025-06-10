Galatasaray’ın Formaları İnternette Ortaya Çıktı

GALATASARAY’IN YENİ FORMALARI GÜNDEME GELDİ

Galatasaray, 2025-26 sezonu için hazırladığı yeni deplasman ve alternatif formalarını internete sızdırdı. Taraftarların farklı tepkiler verdiği bu yeni tasarımlar arasında özellikle Sarı-kırmızılıların Galatasaray Lisesi’ni yansıtan forması büyük bir tartışma yarattı. Forma, Galatasaray Lisesi’nin kapısından ilham alınarak özel bir desen ile tasarlandı. Dikkat çeken detaylardan biri de ense kısmında yer alan “Mekteb-i Sultani” yazısı oldu. Sosyal medya platformlarında birçok taraftar, bu formayı sert bir şekilde eleştirdi.

UEFA KUPASI TEMALI FORMALAR DİKKAT ÇEKTİ

Sızdırılan bir diğer forma ise UEFA Kupası ile ilgili oldu ve bu tasarım, galibiyetle taçlandırılan beyaz bir forma olarak ön plana çıktı. Bu özel üretimin ense kısmına, Galatasaray’ın UEFA Kupası’nı kazandığına dair anı bir hatırlatma niteliğinde olan Popescu’nun penaltıyı gole çevirdiği anın saati 23.19.32 olarak işlendi. Bu detay, formanın değerini artıran unsurlardan biri olarak dikkat çekti.