Galatasaray’ın Hakan Çalhanoğlu Yorumları

Okan Buruk’tan Hakan Çalhanoğlu Açıklamaları

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, NOW’da gerçekleştirdiği canlı yayın programında futbol gündemindeki konular hakkında bilgi verdi. Buruk, transfer iddiaları arasında yer alan Hakan Çalhanoğlu’nun Galatasaray’a katılması hakkında da düşüncelerini paylaştı. Okan Buruk, Inter’in Hakan için yüksek bir bonservis talep ettiğini belirterek, “Hakan Çalhanoğlu da çok istediğimiz bir oyuncuydu. Büyük bir Galatasaraylı. Gelmek için büyük fedakarlık, açıklama yaptı. Son hafta yine girişim yaptık ama Inter vermek istemediğini söyledi. Normalin çok üzerinde bir rakam verilirse olacağını söylediler. Böyle bir girişim yaptık.” ifadelerini kullandı.

Hakan’ın Fedakarlıkları ve Inter’in Beklentisi

Hakan Çalhanoğlu’nun Galatasaray için gösterdiği fedakarlıklara dikkat çeken başarılı teknik direktör, “İlkay, maaşından fedakarlık yaptı. Hakan da yaptı ama kulübünün çok büyük beklentisi vardı. Inter bize verse, onun yerine 40-45 harcaması gerekiyordu belki. Çok önemli bir oyuncu. Onun için operasyonu bizim için zor oldu. Son hafta yeniden girişim oldu. Hakan da fedakarlık yaptı. Ama Inter, vermek istemiyoruz cevabı verdi. O transferin olmamasının nedeni, Inter’in vermek istememesi oldu.” şeklinde konuştu.

Yeni Transferler Hakkında Beklentiler

Milli oyuncunun transfer durumunda bir değişiklik beklemediğini ifade eden Okan Buruk, başka yapılacak transferlerle ilgili de “Hakan Çalhanoğlu’nun olmama nedeni, transferi son günü olması ve Inter’in vermemesi oldu. Değişen bir şey olacağını sanmıyorum. Yabancı hakkımız var. Gelecek oyuncu, çıkacak oyuncuya göre değişir. Şu anda yok, direkt oyuncu arayışımız yok. Bir anda isteyebileceğimiz fırsatlar çıkabilir. Kesinlikle yapacağız veya yapmayacağız demiyorum ama benim düşüncem yapmama yönünde. Bütün mevkilerde normalden de kalabalığız.” yorumunu yaptı.