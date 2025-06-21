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Galatasaray’ın hedefi Osimhen, Juventus’ta

GALATASARAY’IN HEDEFİ OLAN VICTOR OSIMHEN’DE YENİ GELİŞMELER

Süper Lig’in 25. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray, forvet transferinde öncelikli hedefi olan Victor Osimhen ile ilgili önemli bir gelişme yaşadı. La Gazzetta dello Sport’un bildirdiğine göre, Victor Osimhen temmuz ortasına kadar herhangi bir kulüple anlaşma yapmayacak.

JUVENTUS’UN İLGİSİ VE AL-HİLAL TEKLİFİ

Osimhen, sadece Galatasaray ve Al-Hilal’in değil, Juventus’un da hücumdaki öncelikli hedefi olmaya devam ediyor. Ancak Juventus, önce Dusan Vlahovic’i satmak ve ardından Napoli’yi bu Nijeryalı yıldızı transfer etmeye ikna etmek zorunda. Haberin detaylarında, Nijeryalı futbolcunun Al-Hilal’den gelen yıllık 30 milyon euroluk teklifi daha önce reddettiği belirtildi.

La Gazzetta dello Sport’un aktardığı bilgilere göre, Osimhen 2025-26 sezonunda kariyerine Serie A’da devam etme olasılığına açık. Bu da oyuncunun geleceğiyle ilgili belirsizliklerin devam ettiğini ortaya koyuyor.

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