Galatasaray’ın Hedefi Pavlovic’ten Açıklama Geldi

TRANSFER İDDİALARINA YANIT

Ara transfer dönemi boyunca Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Milan’ın Sırp stoperi Strahinja Pavlovic, bu konudaki spekülasyonlara cevap verdi. İtalya Serie A’da oynanan Parma karşısında Milan’ın 3-2 galip geldiği maçta 90 dakika sahada bulunan Pavlovic, müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.

Pavlovic, yaptığı açıklamada “Milan’da kalmak istiyorum” ifadelerini kullanarak takımdaki geleceği hakkında olumlu sinyaller verdi. Bu açıklama, futbolseverler arasında transfer beklentilerini yeniden gündeme getirdi.