More
Spor

Galatasaray’ın Hedefi Pavlovic’ten Açıklama Geldi

galatasaray-in-hedefi-pavlovic-ten-aciklama-geldi

TRANSFER İDDİALARINA YANIT

Ara transfer dönemi boyunca Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Milan’ın Sırp stoperi Strahinja Pavlovic, bu konudaki spekülasyonlara cevap verdi. İtalya Serie A’da oynanan Parma karşısında Milan’ın 3-2 galip geldiği maçta 90 dakika sahada bulunan Pavlovic, müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.

Pavlovic, yaptığı açıklamada “Milan’da kalmak istiyorum” ifadelerini kullanarak takımdaki geleceği hakkında olumlu sinyaller verdi. Bu açıklama, futbolseverler arasında transfer beklentilerini yeniden gündeme getirdi.

ÖNEMLİ

Gündem

Sosyal Medya Hakareti Nedeniyle Tutuklama

Emniyet Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medya üzerinden hakaret eden N.K.'nin tutuklandığını açıkladı.
Gündem

Alya’nın Dramı: Babasından Vazgeçiyor

Kanal D’nin yeni dizisi "Uzak Şehir", Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal gibi yıldız isimlerle on birinci bölümünü yayımladı. Dizi, AyNA Yapım imzası taşıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.