Galatasaray’ın İdman Hazırlıkları Devam Ediyor!

DİNAZLİ ISINMA VE PAS ÇALIŞMALARI

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde başlayan antrenman dinamik bir ısınma ile gerçekleşti. Isınmanın ardından, takım 8’e 2 pas çalışması yaptı ve bu bölüm, oyuncuların pas yeteneklerini geliştirmesine olanak sağladı.

Antrenmanın bir sonraki aşaması, topa sahip olma çalışması oldu. Daha sonra, takım kuvvet çalışmasına geçti ve bu bölüm idmanı tamamladı.

Öte yandan, Ismail Jakobs tedavisinin tamamlanmasının ardından sahada bireysel çalışmalara başladı. Galatasaray, yarın saat 11.00’de gerçekleştireceği yeni antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.