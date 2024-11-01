More
Spor

Galatasaray’ın İdman Hazırlıkları Devam Ediyor!

galatasaray-in-idman-hazirliklari-devam-ediyor

DİNAZLİ ISINMA VE PAS ÇALIŞMALARI

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde başlayan antrenman dinamik bir ısınma ile gerçekleşti. Isınmanın ardından, takım 8’e 2 pas çalışması yaptı ve bu bölüm, oyuncuların pas yeteneklerini geliştirmesine olanak sağladı.

Antrenmanın bir sonraki aşaması, topa sahip olma çalışması oldu. Daha sonra, takım kuvvet çalışmasına geçti ve bu bölüm idmanı tamamladı.

Öte yandan, Ismail Jakobs tedavisinin tamamlanmasının ardından sahada bireysel çalışmalara başladı. Galatasaray, yarın saat 11.00’de gerçekleştireceği yeni antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

ÖNEMLİ

Manşet

“Stoilov: Hatalarımız Çocukça Oldu”

Göztepe teknik direktörü Stanimir Stoilov, Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK'ya 2-1 kaybettikleri maçta basit hataların mağlubiyetin nedeni olduğunu belirtti.
Ekonomi

Yabancı Yatırımlar Çin’de Artık Eşit Şartlarda

Çin, imalat sektöründe yabancı yatırım engellerini kaldırarak uluslararası sermaye erişimini genişletti. Yeni düzenleme ile tüm yatırımlar eşit muamele alacak, ekonomik büyüme hedefleniyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.