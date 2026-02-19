Galatasaray’ın Juventus Zaferi Gelir Kapılarını Araladı

Galatasaray, Juventus’u 5-2 mağlup ederek 25 Şubat’taki rövanş maçı için önemli bir avantaj elde etti. Ayrıca, bu zaferle birlikte önemli bir gelir kapısı da aralanmış oldu. Sarı-kırmızılı takım, İtalyan temsilcisini elemesi durumunda son 16’ya kalacak ve bu da 11 milyon Euro’luk ek bir gelir elde etmesini sağlayacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDEN CİRO ARTISI

Daha önceki tur gelirleriyle birlikte, toplamda 42.5 milyon Euro daha kazanıldığında bu sezon Şampiyonlar Ligi’nden elde edilecek toplam gelir 53.5 milyon Euro’ya ulaşacak. Galatasaray, bu rakamlarla birlikte maddi anlamda da önemli bir başarı kaydetmiş olacak.