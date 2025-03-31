Galatasaray’ın Kadıköy’deki Derbi Üstünlüğü

GALATASARAY’IN DERBİ OYUNU

Galatasaray, Fenerbahçe ile Kadıköy’de oynadığı son 5 derbide 3 kez galip geldi. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray, çarşamba günü Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Bu müsabakat öncesinde sarı-kırmızılı ekip, Kadıköy’deki son karşılaşmalarında rakibini geride bırakıyor.

SON MAÇLARIN ANALİZİ

İki takım arasındaki Ülker Stadyumu’nda gerçekleşen son 5 karşılaşmada, Galatasaray 3 galibiyet alırken, Fenerbahçe yalnızca bir kez kazandı. Ayrıca bu süreçte bir maç da berabere tamamlandı. Galatasaray, bu 5 maçın 3’ünde kalesini gole kapatmayı başardı. Bunun yanı sıra, Galatasaray, Fenerbahçe’ye konuk olduğu son 3 derbide de yenilgi yüzü görmedi.

KADIKÖY DERBİLERİNİN SONUÇLARI

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Kadıköy’de oynanan son 5 derbinin sonuçları ise şu şekilde:

– 21.09.2024 Fenerbahçe: 1 – Galatasaray: 3

– 24.12.2023 Fenerbahçe: 0 – Galatasaray: 0

– 08.01.2023 Fenerbahçe: 0 – Galatasaray: 3

– 10.04.2022 Fenerbahçe: 2 – Galatasaray: 0

– 06.02.2021 Fenerbahçe: 0 – Galatasaray: 1