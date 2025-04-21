Galatasaray’ın Kamp Kadrosu Belli Oldu

GALATASARAY’IN KAMP KADROSU AÇIKLANDI

Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasında yarın TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray’ın kamp kadrosu netleşti. Sarı-kırmızılı takım, İstanbul Havalimanı’ndan özel uçak ile Konya’ya doğru yola çıktı. Kamp kadrosunda dikkat çeken bir isim ise ara transfer döneminde MKE Ankaragücü’nden transfer edilen Arda Ünyay. Uzun bir sakatlık sürecinin ardından genç stoper, ilk kez bir müsabakanın kamp kadrosunda yer almayı başardı.

Sakat ve Cezalı Oyuncular Hakkında Bilgiler

Galatasaray’da sakatlık yaşayan Alvaro Morata, Kaan Ayhan ve Elias Jelert, maç kadrosuna dahil edilmedi. Ayrıca, cezalı durumdaki Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay da Konya’ya götürülmedi. Bu durum, kadroda bazı önemli oyuncuların eksik olmasına neden oluyor.

Kadroda Bulunan Futbolcular

Galatasaray’ın Konyaspor maçı için belirlenen kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor: Fernando Muslera, Ismail Jakobs, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Dries Mertens, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Gabriel Sara, Ahmed Kutucu, Carlos Cuesta, Przemyslaw Frankowski, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Jankat Yılmaz, Efe Akman, Metehan Baltacı ve Arda Ünyay. Bu kadro, Galatasaray’ın yarınki maç için hazırlandığını gösteriyor.