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Galatasaray’ın Kamp Programı Açıkladı

KAMP PROGRAMI AÇIKLANDI

Galatasaray Futbol Takımı’nın yeni sezon hazırlıkları için kamp programı netleşti. Sarı-kırmızılı kulüp tarafından yapılan duyuruya göre, Avusturya’nın Windischgarsten bölgesinde gerçekleştirilecek olan hazırlık kampı 19-23 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Bu süre zarfında, Galatasaray Summer Series Upper Austria etkinliği kapsamında Raiffeisen Arena’da iki hazırlık maçı oynayacak.

Galatasaray ilk hazırlık maçını 20 Temmuz’da Avusturya Bundesliga temsilcisi Admira Wacker ile yapacak. İkinci hazırlık karşılaşması ise 23 Temmuz’da İtalya Serie A ekibi Cagliari ile gerçekleşecek. Cagliari maçının ardından İstanbul’a dönerek antrenmanlarına tesislerinde devam edecek olan Sarı-kırmızılı takım, 26 Temmuz’da Fransa’dan Strasbourg ile, 2 Ağustos’ta ise İtalya’nın Lazio ekibiyle RAMS Park’ta bir araya gelecek.

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