Galatasaray’ın Kamp Programı Açıklandı

GALATASARAY’IN KAMP PROGRAMI AÇIKLANDI

Galatasaray Futbol Takımı’nın yeni sezon öncesi düzenleyeceği kamp programı belirli oldu. Sarı-kırmızılı kulüp, Avusturya’nın Windischgarsten bölgesinde yapılacak hazırlık kampının tarihini 19-23 Temmuz olarak duyurdu. Bu süreç içerisinde Galatasaray, Summer Series Upper Austria çerçevesinde Raiffeisen Arena’da iki hazırlık maçı gerçekleştirecek.

PRENSİPTE MAÇ TARİHLERİ BELLİ OLDU

Galatasaray, 20 Temmuz’da Avusturya Bundesliga ekibi Admira Wacker ile ilk hazırlık maçını oynuyor. Ardından, 23 Temmuz’da İtalya Serie A takımlarından Cagliari ile karşılaşacak. Cagliari maçı sonrasında takım, İstanbul’a dönerek sezon hazırlıklarına kendi tesislerinde devam edecek.

SONRAKİ MAÇLAR VE TARİHLER

Galatasaray, 26 Temmuz’da Fransa temsilcisi Strasbourg ile ve 2 Ağustos’ta İtalya’nın Lazio takımıyla RAMS Park’ta mücadele edecek. Maç tarihleri şu şekilde sıralanıyor:

– 20 Temmuz 2025 – Galatasaray vs Admira Wacker

– 23 Temmuz 2025 – Galatasaray vs Cagliari

– 26 Temmuz 2025 – Galatasaray vs Strasbourg

– 2 Ağustos 2025 – Galatasaray vs Lazio