Galatasaray’ın Kasımpaşa ile Maçı 3-3 Bitti

GALATASARAY’IN YARALANAN ŞAMPİYONLUK YARIŞI

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalıyor ve bu sonuç şampiyonluk yarışında sorun yaratıyor. Sarı-kırmızılı takım, zirvedeki rakibi Fenerbahçe’nin hemen ardından gelen dikkat çekici bir paylaşım ile karşılaşıyor.

FENERBAHÇE’DEN TARAFTARA MORAL PAYLAŞIMI

Saat 20.30’da Kadıköy’de Antalyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu önemli maç öncesi bir paylaşımda bulunuyor. Sarı-lacivertliler, Galatasaray’ın Kasımpaşa ile berabere kalmasının ardından taraftarlarına yönelik yayınladıkları videolu içerikte, “Bu akşam son düdüğe kadar omuz omuza!” şeklinde ifadeler kullanıyor. Fenerbahçe’nin bu paylaşımı taraftarlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında oynayacağı Antalyaspor karşısında galip gelmesi durumunda lider Galatasaray ile puan farkını 4’e düşürme fırsatı yakalıyor.