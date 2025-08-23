Galatasaray’ın Kayseri Maçı Kadrosu Belirlendi

MAÇ KADROSUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’de Kayserispor ile oynayacağı karşılaşma için belirlediği kamp kadrosunda Barış Alper Yılmaz’a yer vermedi. Sarı-kırmızılılar, 3. hafta mücadelesini yarın saat 21.30’da deplasmanda gerçekleştirecek. Hazırlıklarını başarıyla tamamlayan ekip, İstanbul Havalimanı’ndan özel uçakla Kayseri’ye uçtu.

SAKATLIKLAR VE TRANSFER GÜNDEMİ

Suudi Arabistan kulübü Neom SC’ye transferi gündemde olan Barış Alper Yılmaz, Kayseri mücadelesinin kadrosunda bulunmuyor. Ayrıca kulüp tarafından hafif bir sakatlığı olduğu açıklanan Mario Lemina da Kayseri’ye götürülmedi. Galatasaray’ın Kayserispor maçı için belirlediği kamp kadrosu ise şu şekilde: “Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Nicolo Zaniolo, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay.” – İSTANBUL