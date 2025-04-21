Galatasaray’ın Konyaspor Kadrosu Belli Oldu

KUPA MAÇINDA GALATASARAY’IN KAMP KADROSU BELİRLENDİ

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Galatasaray yarın TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak. Mücadelenin tarihi 22 Nisan 2025 Salı ve saat ise 20.30 olarak belirlendi. A Spor kanalından canlı yayınlanacak olan bu kritik maçta Galatasaray, farklı sebeplerle toplamda 5 futbolcusunu kadroda bulunduramıyor.

SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

Sakatlığı süren Kaan Ayhan ve Elias Jelert’in yanı sıra, çeyrek finaldeki Fenerbahçe karşılaşmasında birer maç ceza alan Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay da yarınki müsabakada yer alamayacak. Galatasaray Kulübü, İspanyol santrfor Alvaro Morata’nın da yarındaki maçta oynayamayacağını duyurdu. Saha çalışmalarına başlayan Elias Jelert ve Kaan Ayhan, antrenmanlara yeni katılım sağlarken, Alvaro Morata’nın bir önceki idmanda sol kasığında ağrı hissetmesi sonrasında tedbir amaçlı olarak Konya’ya götürülmeyecek.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’de Konyaspor ile daha önce iki kez mücadele etti. Deplasmanda oynadığı maçta rakibini 2-1, evinde ise 1-0 mağlup etti. Türkiye Kupası grup aşamasındaki zorunlu mücadele ise 0-0’lık skorla tamamlandı. Konyaspor karşısında mücadele edecek Galatasaray kadrosu ise şu oyunculardan oluşuyor: Fernando Muslera, Ismail Jakobs, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Dries Mertens, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Gabriel Sara, Ahmed Kutucu, Carlos Cuesta, Przemyslaw Frankowski, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Jankat Yılmaz, Efe Akman, Metehan Baltacı, Arda Ünyay, Mario Lemina.

Konyaspor’un kadrosunda yer alan isimler ise: Deniz Ertaş, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı, Bazoer, Yasir Subaşı, Jevtovic, Ndao, Melih İbrahimoğlu, Pedrinho, Yusuf Erdoğan ve Kramer.