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Galatasaray’ın Osimhen’i Gollerle Parlıyor

GALATASARAY’IN YILDIZI OSCIMHEN HIZLA İLERLİYOR

Süper Lig’in önemli takımlarından Galatasaray’da Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen, attığı gollerle dikkat çekiyor. İtalya’nın Napoli takımından kiralanan 26 yaşındaki santrfor, 27 Süper Lig karşılaşmasında 24 gol atarak takımına büyük katkı sağlıyor. Kalan 5 resmi maçta 2 gol daha atması durumunda, Osimhen, sarı-kırmızılı formayla bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu unvanını ele geçirecek.

REKOR PEŞİNDE

Nijeryalı yıldız, bu sezon Galatasaray’da çıktığı toplam 37 resmi karşılaşmada 33 gol kaydetmiş durumda. Eğer 1 gol daha atmayı başarırsa, kulüp tarihinin bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncusu Mario Jardel’i yakalayacak. Brezilyalı golcü Jardel, 2000-01 sezonunda Galatasaray’da 43 resmi maçta 34 gol sevinci yaşamıştı. Osimhen, bu rekoru geçerek tarihe geçmek için fırsat kolluyor.

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