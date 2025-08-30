Haberler

Galatasaray’ın Osimhen’i İki Gol Attı

OSIMHEN GOLÜNÜ ATTI

Galatasaray’ın Nijeryalı oyuncusu Victor Osimhen, bu sezon Trendyol Süper Lig’deki ikinci golünü attı. Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılı takımda maça 11’de başlayan Osimhen, takımının 2. golünü kaydetti.

GOL ANI

Müsabakanın 65. dakikasında Abdülkerim Bardakcı’nın sol taraftan ceza sahasına yaptığı ortada, altıpas içinde kafa vuruşunu gerçekleştiren Osimhen, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 2-0’a taşıdı. Böylece 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon Süper Lig’de daha önce oynanan Kayserispor maçından sonra ikinci golünü de kaydetmiş oldu.

YENİ TRANSFER İLE DEĞİŞİM

Victor Osimhen, 90. dakikada yeni transfer Wilfried Singo’ya yerini bıraktı.

ÖNEMLİ

Haberler

Darende Festivali’nde Sinan Akçıl Konseri

Malatya'nın Darende ilçesinde gerçekleştirilen 72. Geleneksel Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali'nde, şarkıcı Sinan Akçıl kamuflaj kıyafetiyle sahne alarak hayranlarına keyifli anlar yaşattı.
Haberler

Hatayspor, 1-1 berabere kaldı

Hatayspor'un İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldığı maçta, Hatayspor teknik direktörü Almeida, takımın performansını övdü. İstanbulspor'un hocası Avcı ise galibiyet isteğini dile getirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.