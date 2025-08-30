Galatasaray’ın Osimhen’i İki Gol Attı

OSIMHEN GOLÜNÜ ATTI

Galatasaray’ın Nijeryalı oyuncusu Victor Osimhen, bu sezon Trendyol Süper Lig’deki ikinci golünü attı. Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılı takımda maça 11’de başlayan Osimhen, takımının 2. golünü kaydetti.

GOL ANI

Müsabakanın 65. dakikasında Abdülkerim Bardakcı’nın sol taraftan ceza sahasına yaptığı ortada, altıpas içinde kafa vuruşunu gerçekleştiren Osimhen, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 2-0’a taşıdı. Böylece 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon Süper Lig’de daha önce oynanan Kayserispor maçından sonra ikinci golünü de kaydetmiş oldu.

YENİ TRANSFER İLE DEĞİŞİM

Victor Osimhen, 90. dakikada yeni transfer Wilfried Singo’ya yerini bıraktı.