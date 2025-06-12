Galatasaray’ın Osimhen İhtimali Düşük

GALATASARAY TRANSFER HAREKETLİLİĞİ

Süper Lig şampiyonu olan Galatasaray, Leroy Sane transferi sonrası, şampiyonlukta büyük katkısı olan Victor Osimhen’in transferine odaklanmış durumda. Yapay zeka, Nijeryalı futbolcu ile ilgili çeşitli tahminlerde bulundu.

OSIMHEN’İN TRANSFER OLASILIKLARI

Yapay zekanın analizine göre, Victor Osimhen’in Suudi Arabistan’dan gelecek bir teklifi kabul etme ihtimali yüzde 20 ila 30 arasında belirleniyor. Aynı zamanda, 26 yaşındaki yıldızın Napoli’den ayrılıp bir başka Avrupa kulübüne transfer olma olasılığı ise oldukça yüksek, yüzde 60 ila 70 olarak değerlendiriliyor.

Buna karşılık, Osimhen’in Galatasaray’da kalma olasılığı en düşük yüzdede kaldı. Galatasaray’ın bu oyuncuyu kadrosuna katma ihtimali yüzde 5 ila 10 arasında gösterildi.