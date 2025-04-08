Galatasaray’ın Osimhen ile gelişmeler sürüyor

VICTOR OSIMHEN IN GÖZDESİ OLDUĞU KULÜPLER

Galatasaray, sezon başında Napoli’den kiralık olarak kadrosuna kattığı Nijeryalı golcü Victor Osimhen ile ilgili yeni bir haber ortaya çıktı. 26 yaşındaki futbolcu, Chelsea, PSG, Juventus ve Barcelona gibi büyük kulüplerin yanı sıra, Manchester United’ın da transfer listesinde yer alıyor. Bu durum, sarı-kırmızılıların bonservisini almak istediği Osimhen için rekabeti artırıyor.

MANCHESTER UNITED’IN MAAŞ BEKLENTİSİ

ESPN’de yayımlanan bilgilere göre, Victor Osimhen’in Manchester United’dan beklediği maaşın, vergiler hariç 9.4 milyon pound olduğu belirtildi. Habere göre, İngiliz kulübü maaş bütçesini dengeleyebilmek adına yoğun bir çalışma yürütüyor. Ancak, gelişmeler ışığında Manchester United’ın maaş dengesini ayarlayamama ihtimaline karşı Victor Osimhen ve Viktor Gyökeres’ten vazgeçme ihtimali gündeme geldi.

Premier Lig ekibinin transfer listesinde şu anda Ipswich’in genç forveti Liam Delap daha fazla öne çıkıyor. Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla bu sezon farklı kulvarlarda 32 resmi maça çıktı ve bu süreçte 28 gol, 5 asistlik etkileyici bir performans sergiledi.