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Galatasaray’ın Penaltısı İptal Edildi

GALATASARAY’IN PENALTISI İPTAL EDİLDİ

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray, evinde Bodrum FK ile mücadele etti. Bu karşılaşmanın 42. dakikasında meydana gelen bir olay sonrası Galatasaray’ın penaltı kazanması, VAR incelemesinin ardından iptal oldu. Ahmet Arslan ile Gabriel Sara arasında yaşanan pozisyon sonrasında hakem Mehmet Türkmen, penaltı noktasını gösterdi. Ancak, VAR’dan gelen uyarıyla birlikte hakem Türkmen, pozisyonu incelemek üzere monitöre gitti. İzleme sürecinin ardından, hakem penaltı kararını iptal etmeye karar verdi.

POZİSYONUN ANAFIKRI

Galatasaray’ın penaltı beklediği pozisyon, maçın önemli anlarından birisi olarak öne çıktı. Hakem Türkiye’nin sert müdahalesi sonrasında kararını gözden geçirdi ve sonuç olarak verdiği kararı değiştirdi. Bu durum, karşılaşmada heyecanı artıran unsurlardan biri oldu. Maçtaki bu gelişmeler, futbolseverlerin dikkatini çekti.

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