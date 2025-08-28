Galatasaray’ın Rakibi Belli Oldu

GALATASARAY’IN GRUP AŞAMASINDAKİ RAKİBİ BELİRLENDİ

Turnuvada direkt grup aşamasında yer alacak olan Galatasaray’ın kura sonucunda karşılaşacağı grup ve rakipleri şekillendi. Çekilişte Galatasaray’ın rakibi Union Saint-Gilloise olarak belirlendi. Şimdi sorulan soru ise Galatasaray ile Union Saint-Gilloise arasındaki önemli mücadelenin hangi tarihte oynanacağı ve maçın adresinin İstanbul mu, yoksa deplasman mı olacağı.

Şampiyonlar Ligi’nin fikstürü, maç tarihleri ve başlama saatleri 30 Ağustos Cumartesi günü açıklanacak. Bu tarihten sonra Galatasaray’ın rakibiyle yapacağı maçın günü ve saati netleşecek. Mücadelenin İstanbul’da mı yoksa deplasmanda mı oynanacağı da fikstürle beraber UEFA tarafından duyurulacak. Ev sahibi-deplasman programı yine 30 Ağustos Cumartesi günü ilan edilecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabı kura çekimi, Monako’da TSİ 19.00’da gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl uygulanan aynı prosedür bu yıl da izleniyor. Katılan 36 takım, katsayı puanlarına göre dört torbada gruplandırıldı ve her takım için 8 rakip belirlendi. Lig aşaması karşılaşmaları için belirlenen takvim ise şu şekilde: 1. Hafta: 16-18 Eylül 2025, 2. Hafta: 30 Eylül – 1 Ekim 2025, 3. Hafta: 21-22 Ekim 2025, 4. Hafta: 4-5 Kasım 2025, 5. Hafta: 25-26 Kasım 2025, 6. Hafta: 9-10 Aralık 2025, 7. Hafta: 20-21 Ocak 2026, 8. Hafta: 28 Ocak 2026.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2025/26 sezonu lig etabı kura çekimine 4. torbadan katılıyor. 1. torbada Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester City, Bayern Münih, Liverpool, Inter, Chelsea, Borussia Dortmund ve Barcelona yer alıyor. 2. torbada ise Arsenal, Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Benfica, Atalanta, Villareal, Juventus, Eintracht Frankfurt ve Club Brugge bulunuyor. 3. torbada Tottenham, PSV Eindhoven, Union Saint-Gilloise, Napoli, Sporting, Olympiacos, Slavia Prag, Bodo/Glimt ve Marsilya yer alıyor. 4. torbada ise Galatasaray, Monaco, Union Saint-Gilloise, Karabağ, Athletic Bilbao, Newcastle United, Pafos ve Kairat yer alıyor.