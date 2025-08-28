Galatasaray’ın Rakibi Manchester City Belirlendi

GALATASARAY’IN RAKİPLERİ BELİRLENDİ

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi grup etabında yer alacak ve kura çekimi sonrasında rakibi Manchester City oldu. Futbolseverler, bu büyük mücadelenin İstanbul’da düzenlenip düzenlenmeyeceğini ve maç tarihinin ne zaman olacağını merak ediyor. Galatasaray, 2025/26 sezonu ligi etabı kura çekimini 4. torbadan gerçekleştirdi.

GRUP TORBALARI VE KURALAR

2025 sezonu 1. torbasında Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester City, Bayern Münih, Liverpool, Inter, Chelsea, Borussia Dortmund ve Barcelona yer alıyor. 2. torbada Arsenal, Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Benfica, Atalanta, Villareal, Juventus ve Eintracht Frankfurt bulunuyor. 3. torbada ise Tottenham, PSV Eindhoven, Napoli, Sporting, Olympiacos, Slavia Prag, Bodo/Glimt ve Marsilya var. Galatasaray, 4. torbada Monaco, Union Saint-Gilloise, Karabağ, Athletic Bilbao, Newcastle United, Pafos ve Kairat ile birlikte yer alıyor.

MAÇ TARİHLERİ AÇIKLANACAK

UEFA Şampiyonlar Ligi fikstürü, maç tarihleri ve başlama saatleri 30 Ağustos Cumartesi günü kamuoyuna açıklanacak. Bu tarih itibariyle Galatasaray’ın Manchester City ile oynayacağı karşılaşmanın günü ve saati netleşecek. Maçın hangi şehirde, İstanbul’da mı yoksa deplasmanda mı olacağı da bu tarihte duyurulacak.

KURALAR VE MAÇ PROGRAMI

UEFA, ev sahibi ve deplasman programını 30 Ağustos Cumartesi günü ilan edecek. UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabı kuraları, Monako’da TSİ 19.00’da düzenlendi. Geçmişteki gibi aynı prosedür uygulandı ve katılan 36 takım, katsayı puanlarına göre dört torbaya ayrılarak 8 rakip belirlendi. Lig aşaması için belirlenen tarihler ise şöyle: 1. hafta 16-18 Eylül 2025, 2. hafta 30 Eylül – 1 Ekim 2025, 3. hafta 21-22 Ekim 2025, 4. hafta 4-5 Kasım 2025, 5. hafta 25-26 Kasım 2025, 6. hafta 9-10 Aralık 2025, 7. hafta 20-21 Ocak 2026 ve 8. hafta 28 Ocak 2026.